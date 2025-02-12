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Семь полковников получили звание генералов в Беларуси

Семь полковников в Беларуси получили звание генералов.

Источник: Комсомольская правда

Семь белорусских полковников получили очередные звания, став генералами. Соответствующие указы подписал, как проинформировал телеграм-канал «Пул Первого» в среду, 12 февраля 2025 года президент Беларуси Александр Лукашенко.

В числе полковников, получивших звание генералов, называются Вадим Романив, Виталий Шестак, Сергей Фролов Дмитрий Битный и Игорь Гутник, Всем им, как сообщил названный источник, присвоены очередные воинские звания генерал-майора.

Помимо этого, очередные специальные звания генерал-майора юстиции присвоены полковникам юстиции Владимиру Шишко и Евгению Архирееву. Также прокурор Могилевской области Валерий Куликович получил классный чин государственного советника юстиции 3 класса.

Также Александр Лукашенко присвоил начальнику Брестской таможни Сергею Якуте персональное звание государственного советника таможенной службы III ранга.

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