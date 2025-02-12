Песков: Фогеля обменяли на россиянина, который скоро вернется на родину

«Президенты России и США оба говорили, что взаимоотношения хорошо было бы восстановить. Но пока мы не видим с американской стороны понимания того, что делать дальше. Проблема более глубокая, и, на мой взгляд, администрация Трампа по украинскому вопросу находится в абсолютном тупике и пока у них нет понимания, как из него выходить», — сказал Дробницкий.