СБУ задержала своего сотрудника по подозрению в работе на ФСБ

«Самоочистка СБУ продолжается. Как бы враг ни пытался проникать в наши ряды — он думает, что владеет всеми возможными формами и методами конспирации, — но ему не удастся это успешно сделать. Поскольку мы их своевременно и обнаруживаем, и документируем, и задерживаем», — заключил Малюк.