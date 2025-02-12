США передадут Винника в обмен на освобожденного Россией Фогеля

Москва передала Фогеля американской стороне накануне, 11 февраля. В России американец отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. Как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Фогеля освободили в обмен на россиянина, которого в ближайшее время вернут в Россию.
Адвокат Винника Аркадий Бух днем 12 февраля сообщил, что его подзащитный пока находится в США.
В 2017 году американские власти закрыли криптобиржу BTC-е, в то же время по их запросу в Греции был арестован Александр Винник. США обвинили его в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. BTC-е была названа Минюстом США одной из платформ, благодаря которой «киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности».
В январе 2020 года Винника экстрадировали из Греции в Париж, поскольку во Франции его подозревали в вымогательствах, хищении личных данных и отмывании денег через BTC-e. В итоге в 2021 году французский суд приговорил россиянина к пяти годам тюремного заключения. В 2022-м через Грецию Винника вывезли в США, там Винник частично признал вину.
После того как Винник оказался в США, его адвокаты начали направлять обращения российской стороне с просьбой начать переговоры о его обмене. В частности, французский адвокат Фредерик Бело направлял письма главе МИД России Сергею Лаврову.
В 2023 году CNN писал со ссылкой на судебные документы, что адвокаты Винника добивались его обмена на задержанного и впоследствии осужденного в России репортера The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Журналиста обменяли в августе 2024 года вместе с другим американцем Полом Уиланом. Бух тогда допускал, что его подзащитного могли не включить в сделку, поскольку ему еще не был вынесен приговор.
Приговор Виннику не вынесли до сих пор, его должны огласить в конце июня. В США ему грозит до 20 лет тюрьмы.
В России Винника также обвинили в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. и заочно арестовали в 2018 году. Сам он еще во время нахождения в Греции заявлял, что согласен вернуться на родину и предстать перед российским судом.