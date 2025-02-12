США передадут Винника в обмен на освобожденного Россией Фогеля

В 2017 году американские власти закрыли криптобиржу BTC-е, в то же время по их запросу в Греции был арестован Александр Винник. США обвинили его в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e и причастности к взлому японской биржи Mt. Gox. BTC-е была названа Минюстом США одной из платформ, благодаря которой «киберпреступники по всему миру переводили, отмывали и хранили преступные доходы от своей незаконной деятельности».