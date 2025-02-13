Что известно о спецпосланнике США Стиве Уиткоффе

Краткая биография
Стив Уиткофф родился в семье евреев 15 марта 1957 года в Бронксе — одном из округов Нью-Йорка. Учился в Университете Хофстра и в Бруклинской школе права, является доктором юридических наук.
От адвоката до правителя бизнес-империи
Сначала Уиткофф работал адвокатом по недвижимости, позже заинтересовался темой инвестиций. В конце 90-х создал Witkoff Group, которая занималась инвестициями в нью-йоркскую недвижимость. Сегодня Witkoff Group является крупной компанией в области инвестиций и управления недвижимостью. Бизнес-империя Уиткоффа имеет большое влияние в сфере недвижимости в Штатах.
Помимо поста председателя совета директоров и генерального директора Witkoff Group, Стив Уиткофф является председателем консультативного совета по недвижимости Бизнес-школы Университета Майами и входит в попечительский совет Университета Хофстра. Также Уиткофф — член Совета попечителей Центра исполнительских искусств имени Кеннеди. О нем говорят как о востребованном ораторе, который увлеченно может разъяснять тенденции мировой недвижимости.
Как Уиткофф попал в ближний круг Трампа
Дружба с нынешним американским президентом завязалась в начале 80-х во время работы Уиткоффа в юридической фирме по недвижимости. Трамп оказался в числе его клиентов. Позже они сдружились, Стив участвовал в различных избирательных кампаниях Трампа. Но они встречаются не только по работе, их увлекает игра в гольф, часто они играют вместе.
В 2020 году Уиткофф входил в Промышленную группу по восстановлению экономики США, которую создали для борьбы с экономическими последствиями COVID-19 в стране. Дональд Трамп в это время занимал пост президента США.
Во время своего второго президентского срока, осенью 2024 года, Трамп заявил о назначении Стива Уиткоффа спецпосланником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В должность тот вступил 20 января 2025 года. И сразу активно включился в работу — ему приписывают ведущую дипломатическую роль в достижении прекращения огня в секторе Газа. При этом стиль общения Уиткоффа на новой должности сложно назвать дипломатическим. Ему ближе активный диалог с позиции бизнесмена. 29 января он посещает Израиль, чтобы лично засвидетельствовать прекращение огня.
Первый визит в Россию
11 февраля спецпосланник Трампа прилетает в РФ. СМИ писали, что его самолет приземлился во Внуково. О цели визита Уиткоффа в Москву сообщал советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц. По его словам, спецпосланник США прилетал в Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного американца на родину. Речь идет о Марке Фогеле, которого задержали в Шереметьево вместе с его женой летом 2021 года.
А том, что Уиткофф около трех часов общался в Москве с Владимиром Путиным, сообщил телеведущий Fox News Шон Хэннити. В свою очередь, Кремль отказался прокомментировать эту информацию. С соответствующим запросом к пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову обращались журналисты.
Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит Уиткоффа, отметил, что «власти России для эффективной дипломатии предпочитают соблюдать договоренности о конфиденциальности». Результаты дипломатических контактов в данном случае объявили в США.
После того, как Фогель вернулся в Штаты, Дональд Трамп высказался, что это может стать началом отношений, которые помогут завершить украинский конфликт. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.