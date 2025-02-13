Что известно о спецпосланнике США Стиве Уиткоффе

11 февраля Стив Уиткофф прилетел в Россию и в этот же день покинул страну. Его краткий визит стал первым с ноября 2021 года, когда американские высокопоставленные дипломаты последний раз были в Москве. Кто такой специальный посланник Дональда Трампа? Чем он занимался до вступления в должность? Рассказываем подробнее в нашем материале.