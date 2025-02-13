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Что известно о спецпосланнике США Стиве Уиткоффе

11 февраля Стив Уиткофф прилетел в Россию и в этот же день покинул страну. Его краткий визит стал первым с ноября 2021 года, когда американские высокопоставленные дипломаты последний раз были в Москве. Кто такой специальный посланник Дональда Трампа? Чем он занимался до вступления в должность? Рассказываем подробнее в нашем материале.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Краткая биография

Стив Уиткофф родился в семье евреев 15 марта 1957 года в Бронксе — одном из округов Нью-Йорка. Учился в Университете Хофстра и в Бруклинской школе права, является доктором юридических наук.


От адвоката до правителя бизнес-империи

Сначала Уиткофф работал адвокатом по недвижимости, позже заинтересовался темой инвестиций. В конце 90-х создал Witkoff Group, которая занималась инвестициями в нью-йоркскую недвижимость. Сегодня Witkoff Group является крупной компанией в области инвестиций и управления недвижимостью. Бизнес-империя Уиткоффа имеет большое влияние в сфере недвижимости в Штатах.

Помимо поста председателя совета директоров и генерального директора Witkoff Group, Стив Уиткофф является председателем консультативного совета по недвижимости Бизнес-школы Университета Майами и входит в попечительский совет Университета Хофстра. Также Уиткофф — член Совета попечителей Центра исполнительских искусств имени Кеннеди. О нем говорят как о востребованном ораторе, который увлеченно может разъяснять тенденции мировой недвижимости.


Как Уиткофф попал в ближний круг Трампа

Дружба с нынешним американским президентом завязалась в начале 80-х во время работы Уиткоффа в юридической фирме по недвижимости. Трамп оказался в числе его клиентов. Позже они сдружились, Стив участвовал в различных избирательных кампаниях Трампа. Но они встречаются не только по работе, их увлекает игра в гольф, часто они играют вместе.

В 2020 году Уиткофф входил в Промышленную группу по восстановлению экономики США, которую создали для борьбы с экономическими последствиями COVID-19 в стране. Дональд Трамп в это время занимал пост президента США.

Во время своего второго президентского срока, осенью 2024 года, Трамп заявил о назначении Стива Уиткоффа спецпосланником Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. В должность тот вступил 20 января 2025 года. И сразу активно включился в работу — ему приписывают ведущую дипломатическую роль в достижении прекращения огня в секторе Газа. При этом стиль общения Уиткоффа на новой должности сложно назвать дипломатическим. Ему ближе активный диалог с позиции бизнесмена. 29 января он посещает Израиль, чтобы лично засвидетельствовать прекращение огня.


Первый визит в Россию

11 февраля спецпосланник Трампа прилетает в РФ. СМИ писали, что его самолет приземлился во Внуково. О цели визита Уиткоффа в Москву сообщал советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолтц. По его словам, спецпосланник США прилетал в Россию, чтобы договориться о возвращении заключенного американца на родину. Речь идет о Марке Фогеле, которого задержали в Шереметьево вместе с его женой летом 2021 года.

А том, что Уиткофф около трех часов общался в Москве с Владимиром Путиным, сообщил телеведущий Fox News Шон Хэннити. В свою очередь, Кремль отказался прокомментировать эту информацию. С соответствующим запросом к пресс-секретарю российского лидера Дмитрию Пескову обращались журналисты.

Во вторник министр иностранных дел Сергей Лавров, комментируя визит Уиткоффа, отметил, что «власти России для эффективной дипломатии предпочитают соблюдать договоренности о конфиденциальности». Результаты дипломатических контактов в данном случае объявили в США.

После того, как Фогель вернулся в Штаты, Дональд Трамп высказался, что это может стать началом отношений, которые помогут завершить украинский конфликт. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп Дональд