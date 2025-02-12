Последние зарубежные новости за 12 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

TechMet и связанные с правительством США лица еще в конце 2023 года стали налаживать связи с Киевом для переговоров о добыче лития и титана. Консорциум, включая инвестфирму TechMet, обсуждал участие в торгах за украинские месторождения редкоземельных металлов.