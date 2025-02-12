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Последние зарубежные новости за 12 февраля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 12 февраля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail

СМИ узнали о планах ЕС ограничить цены на газ в Европе

Источник: AP 2024

Руководство ЕС рассматривает возможность временного ограничения цен на газ. Фьючерсы на газ в ЕС достигли двухлетнего максимума, превысив €58 за мегаватт-час. Крупнейшие энергетические компании Европы предупредили ЕС о рисках введения предельных цен на газ.

TNI: новые китайские авианосцы вскоре могут потеснить американские

Источник: Baycrest/CC BY-SA 2.5

Пекин разрабатывает четвертый авианосец и нацелен на превосходство над ВМС США. Китайский авианосец «Фуцзянь» превышает длину российских авианосцев типа «Кузнецов», закупленных Пекином более десяти лет назад.

NYT: США еще в 2023 году начали переговоры с Украиной о добыче металлов

Источник: AP 2024

TechMet и связанные с правительством США лица еще в конце 2023 года стали налаживать связи с Киевом для переговоров о добыче лития и титана. Консорциум, включая инвестфирму TechMet, обсуждал участие в торгах за украинские месторождения редкоземельных металлов.

Индийские СМИ оценили Су-57Э на выставке Aero India 2025

Источник: РИА "Новости"

Газеты Hindustan Times и Economic Times высоко оценили маневренность российского истребителя Су-57. Истребитель продемонстрировал потрясающие трюки и быстрые развороты, поразив зрителей на авиасалоне в Бангалоре.

Sun: Канье Уэст больше не сможет вести бизнес в США

Американский рэпер Канье Уэст столкнулся с проблемами в бизнесе из-за скандальных публикаций в соцсети X. Предприниматель Дэниел Старр заявил, что давление со стороны США сделает его деятельность невозможной.

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