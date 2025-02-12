«Пират международного уровня»: кто такой Александр Винник, которого освободят США

С учетом времени, проведенного в тюрьме под следствием, и правил УДО пять лет заключения истекли в июне 2022 года. 4 августа того же года Александр Винник на специальном самолете был доставлен в Грецию и в тот же день экстрадирован в США, где ему грозило до 200 лет тюрьмы.