CNN сообщил о разговоре Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин выразили желание провести переговоры. Трамп ранее сообщил, что Путин готов встретиться с ним, и что ведется подготовка к переговорам. Путин также подтвердил свою готовность к встрече, заявив, что им нужно обсудить все направления, представляющие интерес для США и России. Оба лидера выразили желание провести спокойный и конструктивный разговор, но точная дата встречи не была объявлена.