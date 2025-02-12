Трамп рассказал о длинном телефонном разговоре с Путиным

По его словам, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины. «Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — сказал Трамп. Американский президент добавил, что мы «начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас».