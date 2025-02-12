Трамп рассказал о длинном телефонном разговоре с Путиным

Американский президент охарактеризовал разговор как «продолжительный и весьма продуктивный».
По его словам, оба лидера согласились, что нужно остановить гибель людей в конфликте России и Украины. «Мы также договорились о том, что наши соответствующие команды немедленно приступят к переговорам», — сказал Трамп. Американский президент добавил, что мы «начнем со звонка президенту Украины Зеленскому, чтобы проинформировать его о состоявшемся разговоре, чем я и займусь прямо сейчас».
Стороны обсудили:
- Украину;
- Ближний Восток;
- энергетику;
- искусственный интеллект;
- влияние доллара.
«Мы оба размышляли о Великой истории наших народов и о том факте, что мы так успешно сражались вместе во время Второй мировой войны», — написал Трамп.
Ранее о том, что Путин и Трамп поговорили, сообщил CNN. Также факт переговоров подтвердил Кремль.