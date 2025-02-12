Путин и Трамп провели первый телефонный разговор

9 февраля президент США рассказал на борту Air Force One о первых переговорах с Путиным. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подтверждения или опровержения информации о переговорах между лидерами. Белый дом вслед за Кремлём отказался комментировать беседу Путина и Трампа.