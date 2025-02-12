Путин и Трамп провели первый телефонный разговор

«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и Трампа. Это был весьма продолжительный разговор, длился почти полтора часа», — отметил Песков.
По его словам, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США. Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности. Также президенты коснулись темы урегулирования на Украине.
«Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решения проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», — отметил Песков.
Кроме того, обсуждались темы Ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также развития двусторонних отношений. Российский лидер согласился, что наступило время совместной работы наших стран.
9 февраля президент США рассказал на борту Air Force One о первых переговорах с Путиным. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подтверждения или опровержения информации о переговорах между лидерами. Белый дом вслед за Кремлём отказался комментировать беседу Путина и Трампа.