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Путин и Трамп провели первый телефонный разговор

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели первый телефонный разговор. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Источник: РИА "Новости"

«Совсем недавно завершился телефонный разговор президента Путина и Трампа. Это был весьма продолжительный разговор, длился почти полтора часа», — отметил Песков.

По его словам, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан РФ и США. Трамп заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности. Также президенты коснулись темы урегулирования на Украине.

«Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решения проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров», — отметил Песков.

Кроме того, обсуждались темы Ближневосточного урегулирования, иранской ядерной программы, а также развития двусторонних отношений. Российский лидер согласился, что наступило время совместной работы наших стран.

9 февраля президент США рассказал на борту Air Force One о первых переговорах с Путиным. Но пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от подтверждения или опровержения информации о переговорах между лидерами. Белый дом вслед за Кремлём отказался комментировать беседу Путина и Трампа.

Трамп Дональд
Путин Владимир