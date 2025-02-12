Путин пригласил Трампа в Москву

Американский лидер неоднократно заявлял о намерении поговорить с российским коллегой. Путин также говорил, что им следует встретиться, «опираясь на реалии сегодняшнего дня», и «поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».