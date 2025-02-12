По словам Пескова, разговор был продолжительным, он длился почти полтора часа. Речь шла в том числе об обмене заключенными.
«Главы государств проговорили вопросы, связанные с обменом гражданами России и США», — сказал Песков.
По его словам, американский президент пообещал «выполнить все достигнутые договоренности».
11 февраля Россия передала США американца Марка Фогеля, который отбывал срок по делу о контрабанде наркотиков. Как сообщили в Кремле, Фогеля освободили в обмен на россиянина, которого в ближайшее время вернут домой. По данным ABC и The New York Post, Вашингтон отпустит россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании денег.
Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность принять американских представителей, в том числе по теме Украины.
«[Президент] выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования», — сообщил пресс-секретарь.
Трамп выступил за скорейшее прекращение боевых действий. Путин, в свою очередь, высказался об устранении первопричин конфликта.
Американский лидер после разговора с российским коллегой в соцсети TruthSocial выразил надежду, что его усилия вскоре приведут к успеху в урегулировании конфликта. Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговорный процесс по Украине. Он анонсировал звонок украинскому президенту Владимиру Зеленскому.
Трамп 8 февраля заявил в интервью New York Post, что поговорил с Путиным. Кремль эту информацию не подтвердил, но и не опроверг. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тогда отметил, что «коммуникации ведутся по разным каналам» и он может «чего-то не знать».
Американский лидер неоднократно заявлял о намерении поговорить с российским коллегой. Путин также говорил, что им следует встретиться, «опираясь на реалии сегодняшнего дня», и «поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России».
Трамп сообщал, что Вашингтон ведет «серьезные обсуждения» с Москвой о завершении конфликта на Украине. В Кремле говорили, что не получали от команды Трампа предложений по урегулированию.