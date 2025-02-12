Трамп заявил, что договорился с Путиным начать переговоры по Украине

Путин и Трамп провели в среду, 12 февраля, продолжительный телефонный разговор, сообщил американский президент. Кремль подтвердил факт разговора. Во время общения Путин пригласил Трампа в Москву. Трамп, в свою очередь, упомянул, что стороны «договорились работать вместе, очень тесно, в том числе посещать страны друг друга».