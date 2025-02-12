Дональд Трамп поговорил по телефону с Владимиром Зеленским

Лидеры обеих стран также обсудили предстоящую Мюнхенскую конференцию по безопасности, которая пройдет с 14 по 16 февраля. По словам Дональда Трампа, вице-президент США Джей Ди Вэнс и госсекретарь Марко Рубио проведут на ней переговоры с Зеленским. «Пришло время остановить эту нелепую войну, в ходе которой были массовые и совершенно ненужные смерти и разрушения. Да благословит Господь народы России и Украины!» — заключил президент США.