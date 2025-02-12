Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

«Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Д. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта», — говорится в сообщении.