Кремль раскрыл детали переговоров Путина и Трампа

«Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Д. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В. Путин, со своей стороны, упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта», — говорится в сообщении.
Российский президент согласился со своим американским коллегой, что долгосрочное урегулирование конфликта может быть достигнуто путем мирных переговоров, уточнила пресс-служба.
Путин поддержал «один из основных тезисов Трампа» о том, что пришло время для совместной работы США и России. Президенты договорились продолжить контакты, в том числе начать организацию личных встреч.
Путин пригласил Трампа посетить Москву и заверил, что готов принять в России американских должностных лиц «по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования».