Хегсет: членство Украины в НАТО и возвращение границ 2014 года нереалистично

«Я знаю две вещи. Во-первых, мы должны убедиться, что Украина находится в лучшей возможной позиции, когда начнутся переговоры о будущем конфликта. Во-вторых, что исход этих переговоров и мирное соглашение будут прочными, конкретными и что будет прописано на камне, что Россия никогда не попытается атаковать ни один квадратный километр Украины. Это две важные вещи. И потом мы можем все вместе размышлять, как это сделать», — сказал Рютте.