Пушков: разговор Путина и Трампа войдет в историю мировой политики

«Телефонный разговор между Путиным и Трампом от 12.02.25 войдет в историю мировой политики и дипломатии. Если это еще не прорыв, то очень похоже на начало прорыва. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — написал сенатор в Telegram-канале.
Пушков подчеркнул, что «переговоры, несомненно, будут очень сложными, но начало положено». «Сейчас между евростолицами начнутся срочные консультации на тему: как сорвать наметившийся диалог между Москвой и Вашингтоном. И такие усилия будут предприняты. Переговоры, несомненно, будут очень сложными. Давление на Россию в разных формах будет продолжаться. Но начало положено», — заключил он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин провел телефонный разговор с Трампом. Собеседники обсудили кризис на Украине и обстановку на Ближнем Востоке, вопрос обмена осужденных граждан двух стран, причем Вашингтон гарантировал исполнение принятых на себя обязательств. Также лидеры РФ и США договорились о продолжении личных контактов и об организации личной встречи.