Пушков: разговор Путина и Трампа войдет в историю мировой политики

«Телефонный разговор между Путиным и Трампом от 12.02.25 войдет в историю мировой политики и дипломатии. Если это еще не прорыв, то очень похоже на начало прорыва. Уверен, что в Киеве, Брюсселе, Париже и Лондоне с ужасом читают сейчас пространный комментарий Трампа о его разговоре с Путиным и не верят своим глазам», — написал сенатор в Telegram-канале.