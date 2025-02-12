Что известно о первом официальном разговоре Путина и Трампа. Главное

Дональд Трамп сообщил, что стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в области энергетики, а также влияние доллара на мировую экономику. Также, по его словам, президенты двух стран говорили об истории двух стран и в том числе о совместной борьбе во Второй мировой войне, в которой Россия потеряла десятки миллионов людей и у США также было немало погибших.