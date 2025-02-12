Что известно о первом официальном разговоре Путина и Трампа. Главное

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Это был первый официальный контакт президентов после возвращения Трампа в Белый дом. Трамп 8 февраля сообщил в беседе с New York Post, что разговаривал с Путиным о военном конфликте России и Украины, а также заверил, что у США есть конкретный план завершения боев, Кремль не стал комментировать это заявление.
Трамп заявил в социальной сети Truth Social около 20:00 мск, что разговор был долгим и продуктивным. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что разговор продолжался примерно полтора часа.
Переговоры по Украине
Дональд Трамп рассказал, что в первую очередь они обсудили с Владимиром Путиным конфликт на Украине. "Мы договорились о немедленном начале переговоров, и я сообщу президенту Украины Владимиру Зеленскому о нашем разговоре. Я попросил госсекретаря Марко Рубио, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа, советника по национальной безопасности Майкла Уолтца и спецпредставителя Стива Уиткоффа, чтобы они возглавляли американскую делегацию. Ранее спецпредставителем по России и Украине Трамп назначил Кита Кэллога, в числе переговорщиков он его не упомянул.
По мнению Трампа, конфликт, которого бы не было, останься он на посту президента, должен завершиться. Американский президент призвал к скорейшей остановке боевых действий и решению конфликта мирными средствами. Российский президент «упомянул о необходимости устранения его первопричин». По словам пресс-секретаря Путина, российский президент выразил готовность принять в Москве должностных лиц США «по тем направлениям работы, которая представляет взаимный интерес, включая, разумеется, и тему украинского урегулирования».
Вскоре после сообщения о разговоре Путина и Трампа американский президент поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским. В офисе Зеленского заявили, что разговор продолжался около часа. Американский лидер назвал телефонную беседу хорошей, а также заявил, что президент Украины хочет мира. Трамп выразил надежду на позитивный результат встречи Зеленского с вице-президентом Джеем Ди Вэнсом и госсекретарем США Марко Рубио на конференции в Мюнхене.
Договоренность о личной встрече
Трамп заявил, что договорился с Путиным о совместной работе и о планах обоюдных визитов двух лидеров. В частности, Путин пригласил Трампа в Москву.
О чем еще говорили Трамп и Путин
Дональд Трамп сообщил, что стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, в области энергетики, а также влияние доллара на мировую экономику. Также, по его словам, президенты двух стран говорили об истории двух стран и в том числе о совместной борьбе во Второй мировой войне, в которой Россия потеряла десятки миллионов людей и у США также было немало погибших.
Дмитрий Песков рассказал, что в ходе беседы были также затронуты темы иранской ядерной программы, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики.
Что предшествовало телефонному разговору
Накануне стало известно о прилете в Москву спецпосланника Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Он забрал из России американца Марка Фогеля, отбывавшего 14-летний срок за контрабанду наркотиков. США освободят россиянина Александра Винника в обмен на передачу Москвой Вашингтону американца Марка Фогеля, передает ABC со ссылкой на американского чиновника. Также один американец (его имя на момент публикации не называется), задержанный в Белоруссии, был освобожден в среду, 12 февраля, сообщил спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер.
The New York Times сообщила, что перед поездкой в Москву Уиткофф провел прямые переговоры с «близкими союзниками» российского президента, а также обсуждал украинскую проблематику со своими контактами в Саудовской Аравии и Катаре.
По данным Fox News, в Москве спецпосланник Трампа провел переговоры с Путиным продолжительностью три с половиной часа. Кремль и Госдепартамент не стали комментировать эти данные.
Реакция рынков
Индекс IMOEX2 в ходе торгов на вечерней сессии ускорил рост до 5,26% — в 21:37 мск бенчмарк подскочил до 3184,78 пункта. К 21:54 мск индекс откатился к 3159 пунктов (+4,4% к закрытию торгов 11 февраля). Тем не менее в последнее время более сильный рост в течение одного торгового дня рынок показывал лишь однажды: 20 декабря 2024 года, когда ЦБ неожиданно сохранил ставку на уровне 21%, и IMOEX2 по итогам торгов прибавил 8,8%.