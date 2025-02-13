Губернатор Ленобласти Дрозденко встретился со спикером Совета Федерации Матвиенко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава региона поблагодарил ее за теплое отношение к области и ее жителям. Также они обсудили вопросы демографии, реабилитации участников СВО и модернизацию Дороги жизни. Об этом в среду, 12 февраля, рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
— Область добилась серьезного снижения смертности, важной задачей остается повышение рождаемости, развитие институтов семьи, — отметил демографическую статистику губернатор.
Также глава региона рассказал спикеру Совета Федерации о реабилитации и адаптации участников СВО во Всеволожском районе. Власти оказываются всестороннюю поддержку вернувшимся с военной операции. Кроме этого, Александр Дрозденко отметил вклад Валентины Матвиенко в переговорах о федеральном финансировании модернизации Дороги жизни.