Губернатор Ленобласти Дрозденко встретился со спикером Совета Федерации Матвиенко

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко встретился со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава региона поблагодарил ее за теплое отношение к области и ее жителям. Также они обсудили вопросы демографии, реабилитации участников СВО и модернизацию Дороги жизни. Об этом в среду, 12 февраля, рассказал Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.