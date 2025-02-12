Власти США скоро освободят Винника и передадут России

Александра Винника арестовали в Греции в июле 2017 года по запросу США. В Соединенные Штаты его экстрадировали в 2022 году, там его обвинили в отмывании средств на сумму от $4 млрд до $9 млрд через BTC-e, а также в причастности к взлому японской биржи Mt. Gox.