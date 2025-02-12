Белый дом: россиянин Винник в скором времени будет передан России

«Когда я [прошлым] летом навещал Александра в тюрьме Санта-Рита, он был в очень плохом положении. Он пока там, но в ближайшее время будет отправлен в Россию», — уточнил Бело. По словам адвоката, он рад, что его подзащитный скоро вернется домой.