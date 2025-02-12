Путин и Трамп провели первый телефонный разговор

CNN сообщил о разговоре Путина и Трампа
CNN сообщил, что Путин и Трамп провели разговор в среду утром. Трамп ранее подтверждал контакты, но отказался уточнить их число. Песков не стал подтверждать или опровергать сообщения.
Трамп заявил о начале переговоров по Украине
Трамп сообщил, что договорился с Путиным начать переговоры по Украине, и его команда уже приступает к работе. Президента Украины Владимира Зеленского проинформируют о переговорах, сообщил Трамп. Кремль сообщил, что Путин в разговоре с Трампом подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование возможно через мирные переговоры. В состав американской делегации вошли высокопоставленные чиновники, включая госсекретаря и директора ЦРУ.
Первый телефонный разговор Путина и Трампа
Путин и Трамп провели в среду, 12 февраля, первый телефонный разговор, который длился около полутора часов. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Президенты коснулись темы урегулирования на Украине.
Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решения проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.
Также поднимались вопросы урегулирования на Ближнем Востоке, иранской ядерной программы и развития двусторонних отношений.
Путин пригласил Трампа в Москву
В ходе телефонного разговора Путин пригласил Трампа посетить Москву. Президент РФ выразил готовность принять американских представителей, в том числе по теме Украины.
Песков сообщил, что лидеры также обсудили вопросы обмена гражданами России и США. 11 февраля Россия передала США американца Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков, в обмен на россиянина. По данным ABC и The New York Post, Вашингтон отпустит россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании денег.