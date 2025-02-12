Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин и Трамп провели первый телефонный разговор

Лидеры России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, обмен граждан РФ и США и дальнейшее развитие двусторонних отношений. Путин пригласил Трампа посетить Москву.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

CNN сообщил о разговоре Путина и Трампа

CNN сообщил, что Путин и Трамп провели разговор в среду утром. Трамп ранее подтверждал контакты, но отказался уточнить их число. Песков не стал подтверждать или опровергать сообщения.

Трамп заявил о начале переговоров по Украине

Трамп сообщил, что договорился с Путиным начать переговоры по Украине, и его команда уже приступает к работе. Президента Украины Владимира Зеленского проинформируют о переговорах, сообщил Трамп. Кремль сообщил, что Путин в разговоре с Трампом подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование возможно через мирные переговоры. В состав американской делегации вошли высокопоставленные чиновники, включая госсекретаря и директора ЦРУ.

Первый телефонный разговор Путина и Трампа

Путин и Трамп провели в среду, 12 февраля, первый телефонный разговор, который длился около полутора часов. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Президенты коснулись темы урегулирования на Украине.

Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решения проблемы мирными средствами. Путин упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Трампом, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто посредством мирных переговоров.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России

Также поднимались вопросы урегулирования на Ближнем Востоке, иранской ядерной программы и развития двусторонних отношений.

Путин пригласил Трампа в Москву

В ходе телефонного разговора Путин пригласил Трампа посетить Москву. Президент РФ выразил готовность принять американских представителей, в том числе по теме Украины.

«Президент выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая и тему украинского урегулирования», — сообщил Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что лидеры также обсудили вопросы обмена гражданами России и США. 11 февраля Россия передала США американца Марка Фогеля, осужденного за контрабанду наркотиков, в обмен на россиянина. По данным ABC и The New York Post, Вашингтон отпустит россиянина Александра Винника, которого обвиняют в отмывании денег.

Путин Владимир
Трамп Дональд