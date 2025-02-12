Путин и Трамп провели первый телефонный разговор

Трамп сообщил, что договорился с Путиным начать переговоры по Украине, и его команда уже приступает к работе. Президента Украины Владимира Зеленского проинформируют о переговорах, сообщил Трамп. Кремль сообщил, что Путин в разговоре с Трампом подчеркнул необходимость устранения первопричин конфликта и согласился, что долгосрочное урегулирование возможно через мирные переговоры. В состав американской делегации вошли высокопоставленные чиновники, включая госсекретаря и директора ЦРУ.