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СНБО Украины ввел санкции против Порошенко*, пишут СМИ

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против экс-президента страны, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко*, сообщила украинская версия журнала Forbes со ссылкой на источники.

Источник: © РИА Новости

«Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко*. Предположительно, речь может идти о статье “Государственная измена”», — говорится в публикации.

Порошенко* ранее в среду сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР).

Ранее партия экс-президента «Европейская солидарность» заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.

Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в январе сообщало, что в офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность введения санкций против Порошенко*.

* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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