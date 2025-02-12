СНБО Украины ввел санкции против Порошенко*, пишут СМИ

«Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко*. Предположительно, речь может идти о статье “Государственная измена”», — говорится в публикации.
Порошенко* ранее в среду сообщил, что власти Украины отказали ему в выезде на Мюнхенскую конференцию по безопасности и вручили 15 повесток в Государственное бюро расследований (ГБР).
Ранее партия экс-президента «Европейская солидарность» заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.
Украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в январе сообщало, что в офисе Владимира Зеленского обсуждается возможность введения санкций против Порошенко*.
* Лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.