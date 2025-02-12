Трюдо: претензии США на Канаду «обречены»

По его словам, Канада не хочет вступать в «торговый конфликт» с США. Однако если Трамп продолжит подобную риторику, канадская сторона ответит пошлинами. «Канада ответит, подобающим образом, выверенными, но чрезвычайно решительными действиями, независимо от того, что предпримут США», — заявил премьер-министр.