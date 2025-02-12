Трюдо: претензии США на Канаду «обречены»

По его словам, Канада не хочет вступать в «торговый конфликт» с США. Однако если Трамп продолжит подобную риторику, канадская сторона ответит пошлинами. «Канада ответит, подобающим образом, выверенными, но чрезвычайно решительными действиями, независимо от того, что предпримут США», — заявил премьер-министр.
Еще до инаугурации Дональд Трамп заявлял, что хочет видеть в составе Америки. В свою очередь, лидер Канады заявлял, что его страна никогда не присоединиться к США.
1 февраля президент США подписал указ о введении 25% пошлин на товары из Канады и 10% пошлины на энергоносители. Канада анонсировала ответные пошлины. Однако после телефонного разговора лидеров государств, введение пошлин было приостановлено как минимум на 30 дней.