Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трюдо: претензии США на Канаду «обречены»

Неоднократные высказывания президента США Дональда Трампа о том, что Канада станет 51-м штатом Америки «обречены на провал», заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Источник: AP 2024

По его словам, Канада не хочет вступать в «торговый конфликт» с США. Однако если Трамп продолжит подобную риторику, канадская сторона ответит пошлинами. «Канада ответит, подобающим образом, выверенными, но чрезвычайно решительными действиями, независимо от того, что предпримут США», — заявил премьер-министр.

Еще до инаугурации Дональд Трамп заявлял, что хочет видеть в составе Америки. В свою очередь, лидер Канады заявлял, что его страна никогда не присоединиться к США.

1 февраля президент США подписал указ о введении 25% пошлин на товары из Канады и 10% пошлины на энергоносители. Канада анонсировала ответные пошлины. Однако после телефонного разговора лидеров государств, введение пошлин было приостановлено как минимум на 30 дней.