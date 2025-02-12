В Белом доме отказались говорить о встрече Трампа с Путиным

Сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа. Как сообщили в Кремле, Путин пригласил главу Белого дома в Россию. Дональд Трамп по итогам разговора с Владимиром Путиным заявил, что они договорились немедленно начать переговорный процесс по Украине. В переговорную команду с американской стороны войдут госсекретарь США Марко Рубио, директор ЦРУ Джон Рэтклифф, советник по нацбезопасности Майкл Уолтц и спецпосланник Стив Уиткофф.