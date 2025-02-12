Трамп: разговор с Зеленским прошел хорошо, он хочет мира

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор длился почти полтора часа. Он отметил, что Путин готов принять в Москве американскую делегацию для обсуждения взаимных интересов, в том числе украинского кризиса. При этом пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что сейчас они не готовы говорить о возможном визите Трампа в Россию. Она также не осведомлена о предварительных условиях личной встречи президентов.