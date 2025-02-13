Гросси прокомментировал срыв ротации экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

В связи с текущей ситуацией Гросси активно ведет консультации с обеими сторонами, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и продолжение присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС. Он подчеркнул, что это необходимо для выполнения их незаменимой задачи по поддержанию ядерной безопасности и защите в регионе.