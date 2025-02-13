Запланированная ротация экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) была отменена из-за возросшей военной активности в регионе. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об этом в официальном заявлении, опубликованном на портале агентства.
Несмотря на полученные гарантии безопасности от обеих сторон, обстановка оказалась слишком опасной для проведения операции, что вынудило приостановить миссию.
Гросси выразил сожаление по поводу отмены тщательно подготовленной ротации, подчеркнув важность работы сотрудников, которые действуют в сложных условиях для предотвращения ядерной аварии в условиях конфликта. Он отметил, что недопустимо ставить под угрозу безопасность экспертов, выполняющих свою миссию.
В связи с текущей ситуацией Гросси активно ведет консультации с обеими сторонами, чтобы обеспечить безопасность сотрудников и продолжение присутствия МАГАТЭ на ЗАЭС. Он подчеркнул, что это необходимо для выполнения их незаменимой задачи по поддержанию ядерной безопасности и защите в регионе.
Ранее Россия призвала МАГАТЭ пресечь атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова надеется, что западные спонсоры Владимира Зеленского проявят решимость и «призовут его к порядку».