Контакты близкого уровня. Россия и США начали переговоры до потери украинского пульса

К тому же Россия не хочет пиарить процесс, который может и не привести к успеху. Не хочет демонстрировать свою крайнюю заинтересованность и надежду на переговоры. Да, на первый взгляд всё идёт очень хорошо. Путин пригласил Трампа на 9 Мая в Москву (а публично озвученное приглашение обычно означает, что оно заранее согласовано и будет принято). Да и Трамп дал понять, что он готов посетить российскую столицу. «Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга», — пояснил он. Однако, несмотря на все общие знаменатели и сближение, Москва и Вашингтон, судя по всему, пока не могут продвинуться в решении двух ключевых вопросов.