Сводки СВО. ВСУ добивают под Часовым Яром, ВС РФ освобождают сёла у Суджи, США и Россия готовы к переговорам, 13 февраля

Накануне вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, разговор Владимира Путина и Дональда Трампа длился полтора часа. Обсуждались ситуация на Украине, Ближнем Востоке, обмен граждан России и США. По словам Трампа, они с Путиным согласились с необходимостью остановить конфликт на Украине и договорились поручить своим командам начать переговоры «немедленно». Со стороны США эти переговоры возглавят глава ЦРУ, госсекретарь и советник по нацбезопасности. По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин выступил за устранение первопричин конфликта на Украине. Кроме того, глава России пригласил американского коллегу в Москву. Позже представитель Белого дома сообщил, что США сейчас не готовы говорить о возможности и условиях визита Трампа в РФ.