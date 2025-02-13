CBS: Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп объявил о планах провести свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции в Овальном кабинете, как передает телеканал CBS News.