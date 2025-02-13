CBS: Трамп намерен провести встречу с Путиным в Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп объявил о планах провести свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность в Саудовской Аравии. Об этом он сообщил журналистам во время пресс-конференции в Овальном кабинете, как передает телеканал CBS News.
В тот же день Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость немедленного начала переговоров для разрешения конфликта в Украине. Президент США подчеркнул важность прекращения боевых действий и сообщил о содержании беседы с Владимиром Зеленским.
Трамп выразил надежду на то, что предстоящая встреча станет важным шагом к улучшению отношений между двумя странами и поможет в поиске путей к мирному разрешению текущих конфликтов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры по вопросам украинского конфликта в любом формате, если Соединенные Штаты и Европа дадут гарантии безопасности.