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Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года

ВАШИНГТОН, 13 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным.

Источник: Reuters

«Думаю, Пит (министр обороны США) сегодня сказал, что это маловероятно, да? Вероятно, так и есть. Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно», — сказал Трамп в беседе с журналистами.

При этом он выразил уверенность в том, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе.

«Думаю, в какой-то момент мы, вероятно, придём к прекращению огня в недалёком будущем», — добавил он.

Трамп Дональд