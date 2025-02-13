Трамп оценил перспективы возвращения Украины к границам 2014 года

«Думаю, Пит (министр обороны США) сегодня сказал, что это маловероятно, да? Вероятно, так и есть. Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно», — сказал Трамп в беседе с журналистами.