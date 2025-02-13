Трамп заявил, что его устраивает идея об отказе Украине в членстве в НАТО

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что перспектива вступления Украины в НАТО выглядит «непрактичной» и маловероятной. Он поддержал идею о том, что Киеву следует отказаться от стремления присоединиться к альянсу.
Эти заявления Трамп сделал во время своего выступления в Белом доме, где он также прокомментировал недавние заявления министра обороны Пита Хегсета о том, что присоединение Украины к НАТО является маловероятным.
По словам Трампа, Россия давно заявляла о своей позиции по этому вопросу, утверждая, что не допустит вступления Украины в НАТО ни при каких обстоятельствах. Он добавил, что согласен с необходимостью снять вопрос о членстве Украины в альянсе.
Ранее Трамп объявил о планах провести свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность в Саудовской Аравии. Он выразил надежду на то, что предстоящая встреча станет важным шагом к улучшению отношений между двумя странами.