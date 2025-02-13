Гросси назвал недопустимым срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

«Я глубоко сожалею о том, что сегодня была отменена тщательно подготовленная и согласованная ротация наших сотрудников, которые выполняют жизненно важную работу в очень сложных условиях, чтобы предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта. Совершенно недопустимо, что безопасность наших сотрудников подвергается такой опасности», — заявил Гросси.