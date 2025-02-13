Гросси назвал недопустимым срыв ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

«Я глубоко сожалею о том, что сегодня была отменена тщательно подготовленная и согласованная ротация наших сотрудников, которые выполняют жизненно важную работу в очень сложных условиях, чтобы предотвратить ядерную аварию во время военного конфликта. Совершенно недопустимо, что безопасность наших сотрудников подвергается такой опасности», — заявил Гросси.
Гендир добавил, что активно ведёт переговоры с обеими сторонами, чтобы обеспечить защиту экспертов и возобновить необходимые работы. Это необходимо, чтобы поддерживать постоянное присутствие специалистов МАГАТЭ на ядерном объекте, подытожил он.
Боевики ВСУ во второй раз сорвали ротацию специалистов МАГАТЭ на Запорожской АЭС 12 февраля. Колонна с российскими военнослужащими и экспертами организации подверглась миномётному обстрелу и ударам дронов. Изначально смена экспертов должна была произойти 5 февраля, но этого не случилось из-за высоких рисков для военных и сотрудников агентства.