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Le Journal du Dimanche: учения НАТО в Румынии перенесут из-за выборов президента

БУХАРЕСТ, 13 февраля. /ТАСС/. Учения НАТО Dacian Spring 25, которые должны были пройти в Румынии в мае, будут перенесены из-за президентских выборов. Об этом сообщил французский еженедельник Le Journal du Dimanche (JDD).

Источник: Reuters

В учениях Dacian Spring 25, изначально запланированных в период 5—26 мая 2025 года, Франция, которая координирует боевую группу НАТО в Румынии, планировала впервые дислоцировать на территории страны многонациональную структуру на уровне бригады, примерно 4 тыс. французских военных с вооружениями, сообщило ранее румынское Минобороны.

«Для Франции, которая командует многонациональным батальоном в Румынии, эти крупные учения были ключевыми для того, чтобы оценить способность всего за 10 дней перебросить из Франции на восточный фланг НАТО бригаду от 3 тыс. до 5 тыс. солдат, — пишет еженедельник, — оценить подготовку сил к войне высокой интенсивности». «Мы адаптируемся к политической ситуации», — сдержанно пояснил французский военный источник для JDD.

Франция уже почти три года командует в Румынии многонациональным батальоном в составе 1,5 тыс. военных, в том числе 700 французов.

«Военные источники сообщили, что в настоящее время идут переговоры между Францией, НАТО и Румынией, заметив, что “было бы странно видеть тысячи иностранных солдат, высаживающихся с вооружениями” во время президентских выборов», — отмечает JDD.

«Франция никогда не проверяла свою способность развернуть военный контингент на уровне бригады, — отмечает еженедельник. — Новая возможность может появиться осенью в рамках учений Dacian Fall 25».

Президентские выборы в Румынии намечены на 4 мая и 18 мая (второй тур при необходимости).

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