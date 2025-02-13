Le Journal du Dimanche: учения НАТО в Румынии перенесут из-за выборов президента

«Для Франции, которая командует многонациональным батальоном в Румынии, эти крупные учения были ключевыми для того, чтобы оценить способность всего за 10 дней перебросить из Франции на восточный фланг НАТО бригаду от 3 тыс. до 5 тыс. солдат, — пишет еженедельник, — оценить подготовку сил к войне высокой интенсивности». «Мы адаптируемся к политической ситуации», — сдержанно пояснил французский военный источник для JDD.