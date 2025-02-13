Le Journal du Dimanche: учения НАТО в Румынии перенесут из-за выборов президента

В учениях Dacian Spring 25, изначально запланированных в период
«Для Франции, которая командует многонациональным батальоном в Румынии, эти крупные учения были ключевыми для того, чтобы оценить способность всего за 10 дней перебросить из Франции на восточный фланг НАТО бригаду от 3 тыс. до 5 тыс. солдат, — пишет еженедельник, — оценить подготовку сил к войне высокой интенсивности». «Мы адаптируемся к политической ситуации», — сдержанно пояснил французский военный источник для JDD.
Франция уже почти три года командует в Румынии многонациональным батальоном в составе 1,5 тыс. военных, в том числе 700 французов.
«Военные источники сообщили, что в настоящее время идут переговоры между Францией, НАТО и Румынией, заметив, что “было бы странно видеть тысячи иностранных солдат, высаживающихся с вооружениями” во время президентских выборов», — отмечает JDD.
«Франция никогда не проверяла свою способность развернуть военный контингент на уровне бригады, — отмечает еженедельник. — Новая возможность может появиться осенью в рамках учений Dacian Fall 25».
Президентские выборы в Румынии намечены на 4 мая и 18 мая (второй тур при необходимости).