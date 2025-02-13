ФСБ рассказала, как советские чекисты начали путь к Победе в 1941 году

22 июня 1941 года, в момент начала военных действий, Меркулов разослал директиву, призывающую органы госбезопасности к немедленным действиям. В ней подчеркивалось, что сотрудники НКГБ должны оставаться на своих постах и бороться с врагом до последнего. В условиях нарастающей угрозы НКВД также контролировало соблюдение мер маскировки на стратегически важных предприятиях Москвы.