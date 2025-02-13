ФСБ рассказала, как советские чекисты начали путь к Победе в 1941 году

ФСБ России опубликовала архивные документы, которые освещают действия органов государственной безопасности СССР в начале Великой Отечественной войны.
С первых дней конфликта советские спецслужбы активно включились в борьбу с немецкими захватчиками, выполняя широкий спектр задач, включая защиту ключевых государственных объектов и организацию сопротивления в тылу врага. Важные указания народного комиссара государственной безопасности Всеволода Меркулова демонстрировали необходимость готовности к защите страны.
22 июня 1941 года, в момент начала военных действий, Меркулов разослал директиву, призывающую органы госбезопасности к немедленным действиям. В ней подчеркивалось, что сотрудники НКГБ должны оставаться на своих постах и бороться с врагом до последнего. В условиях нарастающей угрозы НКВД также контролировало соблюдение мер маскировки на стратегически важных предприятиях Москвы.
К осени 1941 года ситуация на фронте требовала принятия экстренных мер, включая создание подпольных групп для ведения разведывательно-диверсионной работы. В июле была сформирована Особая группа при НКВД, которая занималась организацией сопротивления оккупантам.
В рамках этой группы действовали опытные агенты, а также формировались автономные группы из числа патриотов, готовых выполнять опасные задания в тылу врага.
Ранее Федеральная служба безопасности в Волгоградской области рассекретила докладные записки, которые передавались военному руководству страны в дни битвы на Волге 1942−1943 г. об особенностях военной обстановки.