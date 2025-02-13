Белоруссия освободила гражданина США и ещё двоих заключённых

«Мы можем подтвердить безопасное освобождение одного американца и двух человек из Белоруссии», — заявила Левитт.
Впрочем, представитель Белого дома не стала сообщать никаких подробностей об освобождённых и раскрывать их личности.
Накануне также стало известно об освобождении Россией бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, осуждённого за контрабанду наркотиков. Штаты в ответ вернут на родину Александра Винника, который обвинялся за океаном в финансовых махинациях.
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