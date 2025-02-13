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Белоруссия освободила гражданина США и ещё двоих заключённых

Минск выпустил на свободу гражданина США, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Также освобождены два белоруса, один из которых ранее работал на «Радио Свобода»*, подчеркнула она на брифинге для журналистов.

Источник: Life.ru

«Мы можем подтвердить безопасное освобождение одного американца и двух человек из Белоруссии», — заявила Левитт.

Впрочем, представитель Белого дома не стала сообщать никаких подробностей об освобождённых и раскрывать их личности.

Накануне также стало известно об освобождении Россией бывшего сотрудника посольства США Марка Фогеля, осуждённого за контрабанду наркотиков. Штаты в ответ вернут на родину Александра Винника, который обвинялся за океаном в финансовых махинациях.

* Внесён в список СМИ-иноагентов и в реестр нежелательных организаций.