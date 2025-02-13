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Стало известно о новых санкциях Швейцарии против России

Швейцария вслед за Евросоюзом расширила список санкций против России, принятых в рамках 15-го пакета санкций Брюсселя. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте Федерального совета страны, передает ТАСС.

Источник: Reuters

«Федеральный совет 12 февраля 2025 года решил присоединиться к мерам 15-го пакета санкций, введенных ЕС в отношении России. Новые меры вступают в силу 13 февраля 2025 года», — говорится в документе.

Также отмечается, что Берн отныне запрещает признавать и исполнять определенные судебные решения, в соответствии с которыми суды России претендуют на исключительную юрисдикцию в спорах между российскими и швейцарскими компаниями.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует принять 16-й пакет санкций 24 февраля, к третьей годовщине специальной военной операции на Украине. По данным журналистов, ожидается, что новый пакет даст «ясный сигнал» России.

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