WSJ: Израиль может нанести удары по ядерным объектам Ирана в 2025 году

Этот вывод был включен в аналитический отчет, подготовленный в последние дни администрации экс-президента США Джо Байдена. В документе подчеркиваются риски дальнейшей военной активности в регионе после того, как возможности Ирана были ослаблены в течение 2024 года. По данным двух источников, знакомых с разведданными, Израиль планирует заручиться поддержкой администрации Дональда Трампа для таких ударов, считая его более склонным поддержать атаку, чем бывший президент Джо Байден.