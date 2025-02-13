Трамп: возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно

В разговоре с журналистами он сослался на слова министра обороны США Пита, который также отметил, что такая перспектива не кажется реалистичной. Трамп подчеркнул, что Россия заняла значительные территории и понесла большие потери, что делает возвращение к прежним границам сложной задачей.