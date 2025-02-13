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Трамп: возвращение Украины к границам 2014 года маловероятно

Трамп выразил надежду на возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшем будущем.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп высказал мнение о том, что восстановление границ Украины на уровне 2014 года выглядит маловероятным.

В разговоре с журналистами он сослался на слова министра обороны США Пита, который также отметил, что такая перспектива не кажется реалистичной. Трамп подчеркнул, что Россия заняла значительные территории и понесла большие потери, что делает возвращение к прежним границам сложной задачей.

Тем не менее, Трамп выразил надежду на возможность достижения прекращения огня на Украине в ближайшем будущем. Он отметил, что, вероятно, в какой-то момент стороны конфликта смогут прийти к соглашению о прекращении боевых действий.

Ранее Трамп высказал мнение о том, что перспектива вступления Украины в НАТО выглядит «непрактичной» и маловероятной. Он поддержал идею о том, что Киеву следует отказаться от стремления присоединиться к альянсу.