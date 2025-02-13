Песков сообщил о переносе совещания Путина с кабмином на следующую неделю

«Совещание состоится на следующей неделе», — сказал представитель Кремля.
Мероприятие ранее анонсировалось на 12 февраля и, как отмечал Песков на брифинге, ожидалось «в начале второй половины дня». К концу дня, однако, совещание так и не состоялось, зато стало известно о телефонных разговорах Путина сначала с новым лидером Сирии Ахмедом аш-Шараа, а вечером — с президентом США Дональдом Трампом.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, на совещании с правительством планировалось обсудить итоги диспансеризации в 2024 году и некоторые текущие вопросы.