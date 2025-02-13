Трамп: Путин добивается разрешения конфликта на Украине на постоянной основе

«Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп. По его словам, «Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с Байденом».
Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа прошел 12 февраля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин упомянул в беседе «о необходимости устранения первопричин» конфликта на Украине. Выступая перед журналистами в Белом доме после разговора, Трамп согласился с идеей о нецелесообразности принимать Украину в НАТО.