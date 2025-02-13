Трамп: Путин добивается разрешения конфликта на Украине на постоянной основе

«Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию», — сказал Трамп. По его словам, «Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с Байденом».