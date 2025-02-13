Риттер: Россия будет находиться в доминирующей позиции на переговорах с США

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия будет определять ход переговоров с США по украинскому кризису. В своем сообщении в социальной сети Х* он отметил, что обсуждения будут проходить без участия Украины и без предварительного соглашения о перемирии.
Это, по его мнению, означает, что Россия будет контролировать как переговорный процесс, так и ситуацию на передовой. Риттер также добавил, что действия Дональда Трампа направлены на то, чтобы заставить Украину просить о мире.
Ранее президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость немедленного начала переговоров для разрешения конфликта в Украине.
Позднее Трамп объявил о планах провести свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность в Саудовской Аравии.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.