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Риттер: Россия будет находиться в доминирующей позиции на переговорах с США

Россия будет контролировать как переговорный процесс, так и ситуацию на передовой.

Источник: Аргументы и факты

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия будет определять ход переговоров с США по украинскому кризису. В своем сообщении в социальной сети Х* он отметил, что обсуждения будут проходить без участия Украины и без предварительного соглашения о перемирии.

Это, по его мнению, означает, что Россия будет контролировать как переговорный процесс, так и ситуацию на передовой. Риттер также добавил, что действия Дональда Трампа направлены на то, чтобы заставить Украину просить о мире.

Ранее президент США Дональд Трамп и российский лидер Владимир Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого обсудили необходимость немедленного начала переговоров для разрешения конфликта в Украине.

Позднее Трамп объявил о планах провести свою первую встречу с президентом России Владимиром Путиным после вступления в должность в Саудовской Аравии.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.