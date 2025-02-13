Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из Газы

Саудовская Аравия выступает против переселения палестинцев из сектора Газа, заявил посол страны в Британии принц Халед бен Бандар.
Он подчеркнул, что Эр-Рияд «приветствовал бы» создание Ривьеры в этой местности, при этом палестинцы должны остаться.
«Позиция моего правительства заключается в том, что мы приветствовали бы создание Ривьеры в секторе Газа. Я думаю, это было бы замечательно, но мы не собираемся делать это путём выселения палестинцев, и уж тем более не путём переселения их в Саудовскую Аравию; они не хотят переезжать», — сказал дипломат.
Заявление прозвучало в интервью LBC.
Принц Халед бен Бандар также отметил, что саудовская сторона приветствует усилия Соединённых Штатов «по улучшению положения» палестинцев на месте.
Напомним, американский лидер Дональд Трамп призвал полностью «снести» сектор Газа. По его словам, данная территория «не пригодна для жизни». Трамп также выразил мнение, что население Газы следует «переселить».
Ранее сообщалось, что американских чиновников шокировало заявление Трампа о Газе.