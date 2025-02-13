Саудовская Аравия выступила против выселения палестинцев из Газы

«Позиция моего правительства заключается в том, что мы приветствовали бы создание Ривьеры в секторе Газа. Я думаю, это было бы замечательно, но мы не собираемся делать это путём выселения палестинцев, и уж тем более не путём переселения их в Саудовскую Аравию; они не хотят переезжать», — сказал дипломат.