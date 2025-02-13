Медалью «За боевые отличия» наградили военнослужащего из Хабаровского края

Военнослужащий Восточного военного округа из Хабаровского края, старший лейтенант Алдар Буянтуев, за мужество в ходе СВО награждён медалью «За боевые отличия», сообщает ИА AmurMedia.
Военнослужащий Восточного военного округа, старший лейтенант Алдар Буянтуев, проявил мужество и героизм в ходе проведения СВО. В 2022 году старший лейтенант Буянтуев в составе одной из воинских частей ВВО убыл в зону проведения специальной военной операции на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.
В марте 2022 г. взвод старшего лейтенанта Буянтуева удерживал опорный пункт, при обороне отражал попытки штурма позиций. Затем он был переброшен на Харьковское направление для дальнейшего выполнения боевых задач. Взвод старшего лейтенанта Буянтуева принимал участие в освобождении многих населенных пунктов в Харьковской области. Личный состав взвода одним из первых штурмовал позиции ВСУ.
В июне 2023 г. в ходе наступления в районе н. п. Богородичное взвод старшего лейтенанта Буянтуева попал под артиллерийский обстрел противника. В ходе боя старший лейтенант Буянтуев получил ранение, несмотря на это, продолжил командование взводом, что позволило успешно выполнить боевую задачу по взятию позиций противника.
Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, приказом Министра обороны Российской Федерации за отвагу, мужество и героизм, проявленные в ходе исполнения воинского долга, старший лейтенант Алдар Буянтуев награждён медалью «За боевые отличия».