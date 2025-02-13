Медалью «За боевые отличия» наградили военнослужащего из Хабаровского края

В марте 2022 г. взвод старшего лейтенанта Буянтуева удерживал опорный пункт, при обороне отражал попытки штурма позиций. Затем он был переброшен на Харьковское направление для дальнейшего выполнения боевых задач. Взвод старшего лейтенанта Буянтуева принимал участие в освобождении многих населенных пунктов в Харьковской области. Личный состав взвода одним из первых штурмовал позиции ВСУ.