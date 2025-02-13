Следком Хабаровского края и ЕАО возглавил Станислав Белянский

Станислав Юрьевич Белянский родился 1 июля 1979 года в Волгограде. Окончил юридический факультет при Институте прокуратуры Саратовской государственной академии права, после чего, в 2000 году, заступил на службу в органах прокуратуры. Там он занимал должности следователя, в том числе по особо важным делам, а также прокурора — он руководил управлением ведомства Дубовского района Волгоградской области.