Следком Хабаровского края и ЕАО возглавил Станислав Белянский

Главой Следственного управления СК России по Хабаровскому краю и ЕАО стал генерал-майор юстиции Станислав Белянский, который сменил на посту прежнего руководителя — Сергея Степанова, находившегося до последнего времени в статусе исполняющего обязанности. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», новый начальник ранее занимал аналогичную должность в Амурской области — с 2018 года.
Станислав Юрьевич Белянский родился 1 июля 1979 года в Волгограде. Окончил юридический факультет при Институте прокуратуры Саратовской государственной академии права, после чего, в 2000 году, заступил на службу в органах прокуратуры. Там он занимал должности следователя, в том числе по особо важным делам, а также прокурора — он руководил управлением ведомства Дубовского района Волгоградской области.
После основания органов Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации, Белянский служил руководителем отделов в аппаратах следственных управлений по Волгоградской области и Ханты-Мансийскому автономному округу. С декабря 2016 года офицер являлся заместителем руководителя Следственного управления СК РФ по Новгородской области.
Напомним, что в ноябре 2024 года указом президента страны Владимира Владимировича Путина в Хабаровском крае был назначен новый прокурор Виталий Степанов. Предыдущий руководитель надзорного органа региона Николай Рябов перешёл на должность начальника управления Генпрокуратуры по Сибирскому федеральному округу.