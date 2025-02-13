Рубио посетит ФРГ, Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Рубио 13 февраля отправится в ФРГ для участия в Мюнхенской конференции по безопасности. Там он, по словам Брюс, «обсудит с иностранными партнерами ряд приоритетов США». «В Мюнхене Рубио также примет участие во встрече руководителей дипведомств стран Группы семи», — отмечается в заявлении.
«Далее он
Президент США Дональд Трамп 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы «заплатить за это». Трамп предупредил, что США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым.
Арабские страны, Иран и часть западных государств выступили против идеи Трампа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что упомянутые предложения президента США замечены в Кремле, однако Москва знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли эту инициативу.