Рубио посетит ФРГ, Израиль, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Президент США Дональд Трамп 4 февраля на совместной пресс-конференции с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху после переговоров в Белом доме заявил, что Вашингтон рассматривает вопрос о долгосрочном владении сектором Газа, чтобы развивать его в интересах мира на Ближнем Востоке. Американский лидер высказался за переселение палестинцев из анклава в другие страны региона, которые, по его словам, могли бы «заплатить за это». Трамп предупредил, что США готовы направить войска в Газу, если сочтут это необходимым.