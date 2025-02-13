Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между РФ и США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что положительно оценивает разговор между лидерами Российской Федерации и Соединённых Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.
Венесуэльский лидер выразил надежду, что весь мир будет продолжать «движение» к «многополярному устройству».
«Президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом США, и они говорили о мире и новых отношениях… Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа», — сказал Мадуро.
Заявление президента Венесуэлы прозвучало в эфире телеканала Telesur.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели разговор. Беседа состоялась по телефону.
Путин и Трамп пришли к договорённости о немедленном начале переговоров по урегулированию украинского конфликта. Президент США также заявил, что обсудил с Путиным важность завершения боевых действий.