Мадуро приветствовал возобновление прямого диалога между РФ и США

«Президент России, наш старший брат Владимир Путин, беседовал с президентом США, и они говорили о мире и новых отношениях… Из Венесуэлы я приветствую беседу между президентом Путиным и президентом Трампом и надеюсь, что мир продолжит движение в сторону многоцентричности, многополярности, где уважаются культура, самобытность и право на существование всех народов Юга, нашего народа», — сказал Мадуро.