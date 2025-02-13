Региональные выплаты к 80-летию Победы увеличатся до федеральных

Об этом сообщил губернатор края Михаил Котюков в ходе совещания по подготовке к празднованию юбилея Победы.
Так, инвалиды и участники войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, вдовы инвалидов и участников войны получат выплату в размере 80 тысяч рублей, труженики тыла — по 55 тыс. рублей.
По 5 тыс. рублей к праздничной дате получат дети погибших защитников Отечества и граждане, чьё детство пришлось на годы Великой Отечественной войны.
Главе региона доложили, что все положенные выплаты будут назначены в проактивном режиме, подавать дополнительных заявлений не нужно.
Михаил Котюков подчеркнул, что сейчас в Красноярском крае живут 97 фронтовиков. Первоочередная задача — всесторонняя поддержка всех ветеранов.
«К 9 Мая нам нужно уделить серьёзное внимание восстановлению мемориалов и памятников в муниципалитетах. Привлечь обязательно к этому наши волонтёрские организации, юнармейцев, “Движение первых”, ребята готовы активно в эту работу включаться», — сказал губернатор.
В территориях приведут в порядок подъезды многоквартирных домов, где живут фронтовики, тем, кто проживает в частных домах, благоустроят палисадники. Отдельное внимание участники совещания уделили вопросам оказания медицинской помощи ветеранам.
По поручению Президента всех участников Великой Отечественной войны наградят званием «Почётный гражданин» региона, города или муниципалитета. В течение всего года в крае будут проходить культурные, спортивные, патриотические, образовательные и просветительские акции и проекты, посвященные празднованию Великой Победы, участие в которых примут представители молодежи, общественных организаций, волонтеры и жители региона.
Отметим, что в этом году торжественное шествие в День Победы вновь пройдет в Красноярске на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» у легендарного «Красмаша».