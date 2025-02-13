Региональные выплаты к 80-летию Победы увеличатся до федеральных

По поручению Президента всех участников Великой Отечественной войны наградят званием «Почётный гражданин» региона, города или муниципалитета. В течение всего года в крае будут проходить культурные, спортивные, патриотические, образовательные и просветительские акции и проекты, посвященные празднованию Великой Победы, участие в которых примут представители молодежи, общественных организаций, волонтеры и жители региона.