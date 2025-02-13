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В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. В Евросоюзе признали преимущество российских вооруженных сил над армиями стран блока, а также способность экономики России производить боеприпасы и технику в темпах, превышающих потребности российской армии в украинском конфликте, передает агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

Источник: © РИА Новости

«У России значительное преимущество в живой силе над Европой, а ее военная экономика может производить снаряды и другое военное оборудование в темпах, превышающих потребности армии на линии фронта на Украине», — передает агентство.

Как отмечается в публикации агентства, в то же время члены ЕС спорят о том, следует ли им ограничить закупки оружия и боеприпасов европейскими поставщиками, которые не будут готовы поставлять некоторые вооружения в течение многих лет, вместо того, чтобы работать с британцами и американцами в этом вопросе. А другие считают, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию, добавляет агентство.

ЕС