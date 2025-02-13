В ЕС признали эффективность российского оборонпрома, пишут СМИ

Как отмечается в публикации агентства, в то же время члены ЕС спорят о том, следует ли им ограничить закупки оружия и боеприпасов европейскими поставщиками, которые не будут готовы поставлять некоторые вооружения в течение многих лет, вместо того, чтобы работать с британцами и американцами в этом вопросе. А другие считают, что блоку следует инвестировать в дороги, а не в артиллерию, добавляет агентство.