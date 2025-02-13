Состоялось заседание по делу экс-председателя правительства Красноярского края

В Центральном районном суде состоялось очередное закрытое судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина и экс-руководителя КГКУ «КТУ» Константина Мандрова. Об этом рассказали в прокуратуре Красноярского края.
По ВКС допросили эксперта Иркутского областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Он находился в комиссии, проводившей экспертизу заболевания Лапшина. Он опроверг доводы стороны защиты о нарушениях при проведении экспертизы.
Также удовлетворено ходатайство стороны защиты о допросе представителя Главгосэкспертизы (свидетеля).
Напомним, Юрий Лапшин и Константин Мандров обвиняются в превышении должностных полномочий и получении взятки при разработке ПСД по строительству метро в Красноярске.
В декабре 2024 года суд огласил результаты комиссионной судебно-медицинской экспертизы бывшего председателя правительства. Оказалось, что его заболевание не препятствует содержанию под стражей и отбыванию лишения свободы.
Ранее за превышение должностных полномочий, с учётом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия тяжёлого хронического заболевания, прокурор запросил Юрию Лапшину 6 лет колонии общего режима. Также предложено на 2,5 года запретить ему занимать должности в органах власти.
Мандрову же гособвинитель запросил 12 лет лишения свободы.
Добавим, что следующее судебное заседание состоится 24 февраля в 14:00. Планируются прения сторон и допрос специалиста.