Состоялось заседание по делу экс-председателя правительства Красноярского края

Ранее за превышение должностных полномочий, с учётом смягчающих обстоятельств, в том числе наличия тяжёлого хронического заболевания, прокурор запросил Юрию Лапшину 6 лет колонии общего режима. Также предложено на 2,5 года запретить ему занимать должности в органах власти.