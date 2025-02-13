Уилкерсон: разговор Путина и Трампа может привести к миру на Украине

Беседа президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Соединённых Штатов Дональда Трампа может «вывести» стороны на «траекторию» быстрого урегулирования украинского конфликта, считает полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон.
При этом он выразил мнение, что Российской Федерации следовало бы с «дополнительным скептицизмом» относиться к обещаниям американской стороны.
«Трамп обещал, что положит конец военным действиям на Украине или, по меньшей мере, их поддержке американской стороной, и что он быстро будет действовать таким образом после инаугурации. Кажется, что его разговор с российским президентом Путиным выводит это обещание на быстрое выполнение», — цитирует его слова ТАСС.
Уилкерсон подчеркнул, что у него есть вера в Путина. При этом Трампу американский полковник не советовал бы доверять.
«Посмотрим теперь, удастся ли Трампу и Путину воплотить в реальность обещание американского президента. Вера в Путина у меня есть, в Трампа — не очень-то. Но я вполне готов к тому, чтобы меня удивили», — заявил Уилкерсон.
Напомним, накануне Путин и Трамп провели телефонную беседу. Они пришли к договорённости об оперативном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.